نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق جزئي بالطريق الدائري الجنوبي أسفل محور عمرو بن العاص بالطالبية لليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم جهاز تعمير القاهرة الكبرى، باستكمال أعمال محور عمرو بن العاص ورفع الجمالونات والكمرات الخاصة به للربط مع الطريق الدائري الجنوبي في الاتجاهين الأمر الذي استلزم إجراء غلق تجريبي جزئي لمدة ٥ أيام بالطريق الدائري الجنوبي بمنطقة وصلة المريوطية نطاق حي الطالبية لتجربة التحويلات المرورية التي تم إعدادها للغلق الجزئي بذلك القطاع اثناء تنفيذ الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة للمرور المركزي بأعمال الغلق والتحويلات علي ثلاث مراحل بعد اجراء التنسيقات والمعاينات مع كافة الجهات المعنية

- حيث تأتي التحويلات المرورية كالتالي:-

- المرحلة الأولي:- رفع وتركيب الجمالون أعلي مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي بمعرفة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ( الجهة المنفذة للمشروع):

- والذي يستلزم اجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي إلى الطريق السياحي لوقوف الاوناش المستخدمة في الرفع علي ان تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة والمعده بمعرفة الإدارة العامة للمرور المركزي وفقا لما يلي:-

- أولا:- حركة المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول إلى الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض ( ٤ حارة مرورية ) يمين المسطح الجاري غلقه.

- ثانيا: المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول إلى القوس الغربي يتم الدخول يمينا إلى مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة نحو ۸۰۰ متر ثم الدوران والعودة مرة اخري اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي إلى وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي.

- المرحلة الثانية: رفع وتركيب الجمالونات اعلي مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية:-

- والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من اعلي طريق الاسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (۳) أيام متفرقة اثناء رفع الجمالونات علي ان تكون مسارات الحركة البديلة علي النحو التالي

- أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة ٦ اكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه إلى الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب.

- ثانيا: المركبات القادمة اعلي القوس الغربي من اعلي طريق الاسكندرية الصحراوى ومناطق محور ٢٦ يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه ( يتم استمرار السير اعلي القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه إلى دائري المنيب علي ان تكون مدة الغلق ٣ أيام متفرقة وتكون خلال فترة اعمال المرحلة الاولى.

- المرحلة الثالثة: استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم اجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تستغرق كافة الأعمال المشار اليها ثلاثون يومًا.

- وقد اوضحت الإدارة العامة للمرور إنه في حال التأكد من استيعاب التحويلات المرورية التي تم تنفيذها لحجم الحركة المرورية دون حدوث اي اعاقات أو اختناقات مرورية فسوف يتم استكمال الغلق الجزئي لمدة ٣٠ يومًا وفقًا للمواعيد المعلنة سابقا وذلك للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص.

- وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية ( إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات إرشادية وتحذيرية... إلخ ) لتأمين منطقة الأعمال إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، والتحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.

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