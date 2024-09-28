وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية كوريا الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً -

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ "تشو تاي يول" وزير خارجية كوريا الجنوبية علي هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

أعرب الوزير بدر عبد العاطي خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وكذلك دفع التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً للتطور المحقق خلال الفترة الماضية على صعيد مشروعات التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر.

نوه الوزير عبد العاطي إلي الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، بما في ذلك مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن فرص الاستثمار في مشروعات تصنيع ونقل غاز الهيدروجين والبطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء وتخزين الطاقة، معرباً عن التطلع لإقامة منطقة كورية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في إطار التصنيع المشترك وتوطين الصناعة والاستفادة من الحوافز التشريعية والمالية التي تقدمها مصر والمزايا النسبية المتعددة.

وعلي المستوي الدولي، أعرب وزير الخارجية كذلك عن تطلع مصر لمواصلة التنسيق مع كوريا الجنوبية في كافة المحافل الدولية متعددة الأطراف، وخاصة في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن حالياً، مثمناً المواقف الكورية الأخيرة إزاء الحرب على غزة.

تناول الوزير عبد العاطي في هذا السياق التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وشدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمساءلة، وكرر التأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.