القاهرة الإخبارية: عمليات نزوح تزامنا مع تكثيف الاحتلال هجماته على جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن عمليات النزوح مستمرة تجاه المناطق الشمالية بالتزامن مع تكثيف الاحتلال هجماته على الجنوب اللبناني.

وفى وقتٍ سابقٍ، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ضربات جديدة على لبنان، وشهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت 21 غارة إسرائيلية.

وأفاد أحمد سنجاب، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من جنوب لبنان، بأن قصفًا إسرائيليًا استغرق 20 دقيقة من الغارات المُتواصلة في ضواحي مدينة بعلبك.

وأكد أن الضاحية الجنوبية في بيروت شهدت غارات إسرائيلية عنيفة وأحزمة نارية، لافتًا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يجوب أجواء لبنان للاستمرار في تنفيذ سلسلة الغارات.

ويتعرض لبنان منذ أيام لاعتداءات إسرائيلية واسعة النطاق، استهدفت مختلف المناطق والقرى والبلدات جنوبي البلاد وشرقها.