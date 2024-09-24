نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تزيل 13 كشك وفاترينه مقامة بالمخالفة بالطريق العام بالمنيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

حيث شن حي جنوب حملة مكبرة بنطاق قطاع المنيب اسفرت عن إزالة ١٣ كشك وفاترينه وعشش مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري.

كما شملت الحملات رفع ١٧٠ حالة إشغال متنوعه ما بين استاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شملت الحملات تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة لمسار الطريق وتحسين حالة النظافة بمنطقة المنيب.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بأي تعدي على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

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