محافظ أسوان يطمئن الأهالى: صرف مصنع كيما يعالج صناعيا بطرق جيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 10:32 صباحاً - كشف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حقيقة الأوضاع في المحافظة بعد الشائعات الأخيرة حول أزمة ظهور حالات مرضية، قائلا: إن المحافظة شهدت تركزا لحالات النزلات المعوية في منطقتي أبو الريش ودراو، مشيرا إلى أنه بعد إتمام وزارة الصحة كل إجراءاتها في هذا الشأن ودراسة اللجان المتخصصة لهذا الموضوع تبين عدم وجود صرف صحي في هاتين المدينتين.

أضاف «كمال »، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الصرف الصحي في المنطقتين يعتمدان على نظام «الطرنشات»، ما أدي إلى اختلاط جزء من مياه الصرف مع الوصلات المنزلية التي أقامها بعض المواطنين بطرق غير هندسية، وبالتالي حدوث حالات النزلات المعوية في هاتين القريتين.

ونفى المحافظ، الأخبار المتعلقة بدخول مياه مصرف كيما إلى هاتين القريتين، وبالتالي تأثر الأهالي بمياه المصرف، موضحا أن الصرف في كيما يتم خلال محطة مخصصة، إذ توجد 3 محطات صرف لشركة كيما، هم: كيما 1، كيما 2، كيما 3، وجرى إنشائهم بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة خلال مؤتمر الشباب عام ، 2015 بعد طلب أحد الشباب منه السيطرة على الصرف الصناعي الخارج من مصنع كيما، لافتا إلى أن هذه المحطات تتميز بنظام المعالجة الثلاثية.

أكد، أن النتائج الخارجة عن محطات الصرف سالفة الذكر وفقا لتقارير وزارتي الصحة والبيئة مطابقة للمواصفات، مطمئنا أهالي أسوان بأن الناتج الخارج من مصنع كيما يتم معالجته صناعيا بطريقة جيدة للغاية.