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إسرائيل تستهدف مناطق مأهولة بالسكان فى لبنان.. وتزعم : تحوى مخازن أسلحة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف مناطق مأهولة بالسكان وفيها مخازن أسلحة لحزب الله، موضحة أنها المرة الأولى التي يتم استهدافها بهذا الشكل.

 

واخترق جيش الاحتلال الإسرائيلي محطات الراديو في لبنان ودعا السكان اللبنانيين إلى إخلاء المباني التي تحتوي على مدفعية حزب الله اللبناني، بحسب ما نشرته القناة ال 12 الإسرائيلية.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي 50 غارة جوية على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

وشهد لبنان عشرات الانفجارات المتزامنة في بيروت وضواحيها وأماكن أخرى وحتى في سوريا، تسببت في إصابة أكثر من 4 آلاف عرفت بتفجيرات البيجر، بجانب استهداف اجتماع سري لفرقة الرضوان أسفر عن أكثر من 50 ضحية


 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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