وزير الخارجية يلتقى مع وزير خارجية جمهورية زامبيا على هامش أعمال الجمعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - إلتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٢ سبتمبر مع "مولامبو هايمبي" وزير خارجية والتعاون الدولي لجمهورية زامبيا، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

عبر الوزير د. عبد العاطى عن الارتياح لتطور العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا والزخم الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، والذي تم تتوجيه بزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى زامبيا العام الماضي، مؤكداً التطلع إلى عقد اللجنة المصرية الزامبية المشتركة في أقرب وقت وحسن الإعداد لمخرجاتها وبما يخدم جهود دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع الزراعي، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتعليم وغيرها.

هذا، وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي لاسيما في ضوء عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، ورئاسة زامبيا للتجمع في الفترة الراهنة خلفاً لمصر. واتفق الوزيران على تكثيف التشاور على الصعيد متعدد الأطراف بالمنظمات الإقليمية والدولية حول القضايا محل اهتمام البلدين.