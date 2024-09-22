فرص عمل في مصلحة الجمارك 2024: الشروط وطريقة التقديم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية عن فتح باب التقديم لشغل 24 وظيفة للمستوى الوظيفي العالي و69 وظيفة للمستوى الوظيفي "مدير عام"، وفقًا للإعلان رقم 6 لسنة 2024.

تأتي هذه الفرص في إطار تعزيز الكفاءات البشرية في مصلحة الجمارك وتحسين مستوى الخدمة.

الشروط المطلوبة لوظائف الجمارك 2024

حددت الأمانة الفنية عدة شروط يجب توفرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وهي كالتالي:

التأهيل العلمي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ يتناسب مع نوع وطبيعة العمل المطلوب. يستثنى من ذلك وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصالحة.

الخبرة:

بالنسبة للموظفين الحاليين في الجهاز الإداري للدولة، يُشترط قضاء فترة بينية لا تقل عن عام في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة.

أما المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة، فيجب أن يكون لديهم خبرة كلية لا تقل عن 18 عامًا في وظيفة تتناسب مع طبيعة العمل.

التدريب:

يجب على المتقدم اجتياز برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية، وفقًا لما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

طريقة التقديم لوظائف الجمارك 2024

يجب على الراغبين في التقدم للوظائف تقديم طلباتهم والمستندات المطلوبة، وذلك كما يلي: