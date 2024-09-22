نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام الطلاب بالمدارس اليابانية بالعام الدارسي الجديد - صور في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتظم الطلاب في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2024، بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الرسمية والخاصة، لانطلق العام الدراسي الجديد.



وفي ذات السياق، نظمت المدرسة المصرية اليابانية بأكتوبر نشاط ترحيب بالطلاب أثناء دخولهم من المدرسة، كما بدأ اليوم الدراسي بتحية العلم وترديد النشيد الوطني.



وتعتمد الدراسة بـالمدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو، حيث أنها تعامل على بناء شخصية الطفل، فضلا عن ات هناك مجموعة من الأنشطة يمارسها الطفل سواء بشكل يومي أو أسبوعي، بجانب التركيز على الجزء المعرفي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أنشطة التوكاتسو هي مجموعة من الأنشطة اللا معرفية تمارس بالمدارس المصرية اليابانية بغرض تنمية الطالب تنمية شاملة مما يساهم في تحقيق رفاهية الطالب والتركيز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين

و أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تطبيق أنشطة التوكاتسو تهدف إلى تحديد وحل المشكلات الصفية والمدرسية من خلال أنشطة جماعية حياتية يقوم بها التلاميذ لخلق حياة صفية وحياة مدرسية أفضل وأكثر متعة مما ينمى معها قدراتهم على العمل والحياة الاجتماعية في المستقبل.

يذكر ان المدارس المصرية اليابانية، هي مدارس تطبق المنهج المصري الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجموعة الأنشطة الكاملة للتوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية وموجهه لاحتياجات الطبقة المتوسطة

فيما يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية، 51 مدرسة ب 26 محافظة، ويبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، علي ان يتم قبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية فقط