نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام الدراسة فى بداية العام الدراسي الجديد 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظمت الدراسة بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجديد 2024/2025، لليوم الثاني على التوالي لعدد من المحافظات التي بدأ فيها العام الدراسي اليوم الأحد.



واستقبلت المدارس، الطلاب، بالزينة والبلالين والورود تشجيعا وتحفيزا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وحرصت المدارس على رفع العلم والقاء التحية بالأناشيد الوطنية في طابور أول يوم دراسي بالعام الجديد 2025.



والتزمت المدارس الرسمية، بتسليم طلابها الكتب الدراسية في أول يوم بالعام الدراسي الجديد، كما حرصت المدارس على استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي وسط أجواء من البهجة والفرح.



ووفقا للخريطة الزمنية 2024/2025، يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من يوم السبت ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ ولمدة أسبوعين لتنتهي يوم الخميس ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.