نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير المديرية، الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قري المحافظة.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة والتي تستمر لمدة مائة يوم والتي تستهدف تقديم خدمات للمواطن المصري بشكل مباشر ومؤثر وسريع.

حيث تتم الحملة بجميع محافظات الجمهورية بناء على تعليمات وزير الزراعة علاء فاروق والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقد تم عرض استعداد مديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير المديرية على المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ووجه جميع الجهات بالتعاون.

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