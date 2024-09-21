نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة لتزيين أسوار المراكز لتحويلها إلى لوحات فنية ووطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مبادرة "تزيين أسوار مراكز الشباب... "يفطتك عنوانك" ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث يأتي دور الهيئات الشبابية والرياضية والتي تقدم خدماتها للنشء والشباب بمحافظة الجيزة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أم المبادرة تأتي انطلاقًا من تعظيم الدور المجتمعي والتوعوي الذي تقدمه مراكز الشباب والأندية لأبنائنا من النشء والشباب المترددين عليها لممارسة الأنشطة بأنواعها مما يجعلنا نعمل على تحويل أسوار مراكز الشباب إلى لوحات فنية تعبر عن هوية الشباب المصري، وتعزز روح الإنتماء والولاء للوطن، كما تحمس الشباب على ممارسة الرياضة والتحلي بأخلاق الرياضيين.

حيث تنفذ المبادرة وفق جدول زمني لتشمل أكثر من200 مركز شباب بدءًا من اليوم 21 سبتمبر وحتى نهاية الشهر الجاري.

حيث تقوم مراكز الشباب والأندية الصغيرة بتزيين الأسوار بشعارات رياضية ووطنية، كما تحمل الجدران صورًا لأبطالنا الرياضين والذين صعدوا بأسم مصر على منصات التتويج خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس 2024، وغيرهم لتصبح بطولاتهم قدوة لغيرهم من النشء والشباب وللتأسي بإصرارهم على النجاح ورفع أسم مصر عاليًا.

كما تحمل المبادرة أيضًا ضمن أهدافها شعار "يفطتك عنوانك "والذي يعني الإهتمام بالمظهر العام للهيئات لتكون جاذبة للمترددين عليها فيتم تغيير اليافطات المتهالكة وتجديد أعلام الجمهورية والمحافظة وذلك بهدف إظهار المراكز بصورة لائقة وتشجع الشباب على احترام المنشأ والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يحمل أسم وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار،والحفاظ على الهيئات والإهتمام بالصيانة الدورية لها.

وكذلك تشمل المبادرة مراكز شباب حياة كريمة بمدينتي الصف وأطفيح للحفاظ على ما قدمته الدولة المصرية من إمكانات متطورة وملاعب وبنية تحتية متميزة لتظل محتفظة بجودتها لأبنائها من النشء والشباب.

وتعتبر مبادرة "تزيين أسوار مراكز الشباب" خطوة مهمة في طريق تطوير الهيئات الشبابية والرياضية في محافظة الجيزة، حيث تساهم في إطفاء المظهر الجمالي والمؤثر بالعقول والوجدان وتعزيز روح الإنتماء لديهم.

وتنفذ المبادرة بتوجيهات من الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة وإدارة العلاقات العامة والإعلام،مديري الإدارات الفرعية.