ضبط 5 متهمين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالساحل

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- مشغولات ذهبية) من أحد المساكن بدائرة القسم "بأسلوب التسلق" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

محمد يوسف

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