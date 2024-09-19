ضبط 5 متهمين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالساحل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بسرقة حقيبة بداخلها (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية.
- ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن المسروقات .
- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة سيارة من داخل أحد مراكز الصيانة وإعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً عمله بمركز الصيانة وحيازته لمفتاح السيارة.
- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- مشغولات ذهبية) من أحد المساكن بدائرة القسم "بأسلوب التسلق" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.