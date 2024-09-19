أخبار مصرية

ضبط 5 متهمين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالساحل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

- ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بسرقة حقيبة بداخلها (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية.

 

- ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن المسروقات .

 

- ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة سيارة من  داخل أحد مراكز الصيانة وإعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً عمله بمركز الصيانة وحيازته لمفتاح السيارة.

 

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- مشغولات ذهبية) من أحد المساكن بدائرة القسم "بأسلوب التسلق" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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