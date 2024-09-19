وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث إنقلاب سيارة تحمل مصريين فى درنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً -

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث إنقلاب السيارة الذى وقع فى مدينة درنة بليبيا يوم الأربعاء ١٨ سبتمبر الجاري، والذى اسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية فى بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية فى هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.