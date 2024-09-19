نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2024 علمي وأدبي متاحة الآن على موقع التنسيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2024-2025، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليتمكن الطلاب الآن من معرفة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وجاء الإعلان بعد انتهاء فترة تسجيل رغبات الطلاب التي بدأت يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 واستمرت حتى يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024. وشملت المرحلة الثالثة طلاب الدورين الأول والثاني، حيث قام الطلاب بتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

ويمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: tansik.digital.gov.eg/application. اختيار أيقونة "خدمات تنسيق الثانوية العامة". النقر على "نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024". إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح. الضغط على أيقونة "التالي" لعرض النتيجة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

للوصول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2024-2025، يمكنك الدخول مباشرة إلى موقع التنسيق الرسمي عبر الرابط التالي: tansik.digital.gov.eg/application.