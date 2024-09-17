وزير الخارجية: نتطلع لرفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، وجود تفاهم وتوافق سياسي مشترك وعلاقات متميزة بين مصر والمجر، وقال نحرص على مزيد من تعزيز العلاقات لصالح الشعبين الصديقين، ونتطلع إلى رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية.

واضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة، أن المجر تتولى منذ الأول من يوليو الماضي، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مشددا على دعم مصر في هذا الاتجاه، ونتوقع منها مزيد من الدعم للمواقف المصرية، داخل الاتحاد الأوروبي.

ونوه وزير الخارجية بالالتزام المشترك للبلدين بتطوير العلاقات الثنائية، على ضوء الإرادة السياسية من قيادتي البلدين، نحو تطوير وتعزيز مستوى العلاقات.

وأشار إلى أن زيارة الوزير المجري بيتر سيارتو؛ فرصة لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتشاور حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن معدلات السياحة المجرية في مصر عادت إلى معدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا، “ونتطلع إلى مزيد منها”.