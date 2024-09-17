أخبار مصرية

وزير خارجية المجر: مصر أحد أهم ضمانات أمن أوروبا والستار الواقى للقارة

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - ثمن بيتر سيارتو وزير خارجية المجر، الدور المصري في ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين.

قال وزير خارجية المجر خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره بدر عبدالعاطي،: "نحتاج بشدة إلى مصر التي تعد أحد حلفائنا في وقف موجات الهجرة غير الشرعية.. ومن دونها سنواجه مصاعب كبيرة.

أكد سيارتو أن مصر تعد أحد أهم ضمانات الأمن الأوروبي وتمثل الستار الواقي للقارة الأوروبية، مشيرا إلى أن الحوار المصري المجري ذو أبعاد استراتيجية في ظل المخاطر التي تواجه المنطقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا