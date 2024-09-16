منتخب مصر لشباب اليد يهزم تونس 29-25 ويتوج بلقب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - توج منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس بلقب البطولة الأفريقية لمواليد 2004 بتونس بالفوز على نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 29 - 25 فى النهائى بعد ضمان التأهل لكأس العالم فى النسخة المقبلة.

واستطاع منتخب اليد مواصلة التألق لحصد البطولة بتحقيق العلامة الكاملة، من أجل الحفاظ على اللقب، حيث نجح منتخب شباب كرة اليد فى التأهل إلى النهائى بالفوز على نظيره الجزائرى بنتيجة 38-32 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا.

كما تأهل منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى نصف النهائى بالفوز على ليبيا بنتيجة 39-15، بعد أن تأهل إلى ربع النهائى كأول مجموعته بعد الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 29-27، فى إطار ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة.

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على مالى بضربة البداية بنتيجة 45-18 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للمنتخب الوطنى، الذى يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب فى ظل سيطرة الفراعنة على الصعيد الأفريقى، حيث أن المنتخب فى مهمة الدفاع عن اللقب قبل أن يهزم غينيا 56-28.

ووصلك بعثة منتخب شباب اليد إلى تونس السبت قبل الماضى واستقبلت البعثة رانيا حميد، مندوب السفارة المصرية فى تونس، حيث أجرى السفير اتصالا هاتفيا بالبعثة عن طريق مندوب السفارة للاطمئنان عليهم فور الوصول إلى مطار قرطاج.

تضم قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من: يوسف ناجى - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم وحمزة مجدى - محمد مؤمن - محمد عبد الغنى - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغنى - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - ياسين محمد - محمود على.

فيما يفتقد المنتخب جهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم بلال إبراهيم مسعود وأحمد حسام وعلى الفولى وفيراس مروان.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج فى مارس الماضى بلقب دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت فى غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.