وزير البترول يشارك غداً في المؤتمر العالمي جازتك 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - يشارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً الثلاثاء في فعاليات المؤتمر العالمى جازتك 2024 GASTECH ، أحد أكبر التجمعات الدولية في مجال الطاقة والغاز الطبيعى والذى تُفتتح اعماله غداً في مدينة هيوستن الأمريكية ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى ، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء الطاقة والمسؤولين ورؤساء الشركات المختصة بالغاز الطبيعى و المسال والهيدروجين وتقنيات المناخ وحلول الطاقة منخفضة الكربون و الصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة بصفة عامة .

ومن المقرر أن يشارك المهندس كريم بدوى غداَ في الجلسة الوزارية الإفتتاحية للمؤتمر والتي ستعقد بعنوان " من الخفض إلى التكيف : اجتياز التقلبات الجيوسياسية في ظل نظام عالمى منقسم " ، و يرأس كذلك مائدة مستديرة تحت عنوان " مصر : تشكيل مستقبل واقعى وعملى للطاقة ".

كما من المقرر أن يعقد الوزير على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في عدد من الدول ، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المختصة بالطاقة.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "تحويل الطاقة من خلال الرؤية والإبداع والعمل" حيث تتضمن فعالياته الرئيسية مؤتمرات استراتيجية، وفنية وتجارية، وفعاليات متعلقة بتكنولوجيات المناخ واستخدام الذكاء الاصطناعى ، و لهيدروجين كمصدر للطاقة ، كما يتضمن فعاليات خاصة بدعم التنوع والتكافؤ بين الجنسين في مجال الطاقة ، ودعم قادة المستقبل من الشباب ، علاوة على عدد جلسات من الموائد المستديرة لمناقشة الاستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ ، ومن المنتظر ان يشارك في هذه الفعاليات اكثر من 50 الف مشارك و 1000 متحدث رفيع المستوى من 125 دولة في اكثر من 160 جلسة حوارية ، علاوة على 800 عارض في المعرض المصاحب للمؤتمر .