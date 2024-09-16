أستاذ جراحة قلب لإكسترا نيوز: الروبوتات تستطيع إجراء عمليات جراحية بشكل دقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - قال الدكتور جمال سامي أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن قيام روبوت بجراحة القلب لها فترة، حيث تم إجراء عملية جراحية عن طريق لوحة تحكم، وتنتقل الحركة لمجموعة من الأذرع الآلية والتى تقوم بالاستئصال وإعادة توصيل الشرايين والأوردة.

وأضاف جمال سامى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الفكرة من استخدام الروبوت زيادة الدقة فى عملية الجراحة، والعمل من مساحات أصغر، موضحا أن الروبوت يستطيع أن يقوم بلى ذراعه 360 درجة، وبالتالى يستطيع أن يقوم بعمل غرز تكون صعبة على الإنسان أن يقوم بها.

ولفت المهندس محمود الكومي الخبير التكنولوجي ومخترع الروبوتات، فى مداخلة هاتفية إلى أن الروبوتات وصل لمرحلة متقدمة، ويستطيع أن يقوم بعمليات جراحية أيضا متقدمة.