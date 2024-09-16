رئيس جامعة القاهرة يفتتح معملي الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - د. محمد سامي عبد الصادق: معامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة بيئة مشجعة للابتكار يتفاعل من خلالها الطلاب مع التطبيقات التكنولوجية المعاصرة

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، يرافقه الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي معملي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإنترنت الأشياء بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والأساتذة.

ويأتي افتتاح معملي الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، في إطار اهتمام إدارة الجامعة بتطوير المعامل والمراكز البحثية ورفع كفاءتها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، ومواكبة المستجدات العالمية.

وخلال الافتتاح، استمع رئيس جامعة القاهرة، إلى شرح مفصل من عميد الكلية وفريق العمل، حول معمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومحتوياته التي تضم الروبوتات الذكية، ومنها روبوت أداء الخدمات وروبوت التعرف على الصوت والصورة، وكذلك روبوت السيارة ذاتية القيادة، وكلها لتعميق مفهوم وتطبيقات الصورة الصناعية الرابعة.

كما اطلع رئيس الجامعة، على محتويات معمل إنترنت الأشياء والذي يضم وحدة أساسيات إنترنت الأشياء، وتطبيقات إنترنت الأشياء في المنزل الذكي، وكذلك إنترنت الأشياء في الرعاية الصحية.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بمعامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتي تعد بيئة مشجعة للابتكار يتفاعل من خلالها الطلاب مع التطبيقات التكنولوجية المعاصرة.

وكان الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قد اجتمع على هامش افتتاح هذه المعامل مع الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، وفي حضور الدكتور عصام أمين عميد كلية الدراسات الاحصائية العليا، والوكلاء ورؤساء الأقسام ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتوسع في مبانيها بالتزامن مع تضاعف أعداد الدارسين بها، فضلًا عن مناقشة مستقبل البرامج المتميزة وربطها باحتياجات سوق العمل.