خلال زيارته لموسكو.. وزير الخارجية يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - في إطار زيارته الجارية إلى موسكو، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد "أنطون أليخانوف" وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية.

وفي تصريح للسفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن الوزير عبد العاطي تناول خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة مع الجانب الروسي في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية لروسيا.

كما أعرب عن تطلع الجانب المصري لأن تشهد الجولة المقبلة للجنة المشتركة خطوات ملموسة تؤسس لمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدولتين بما يستجيب لأولوياتهما.