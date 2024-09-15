سمير فرج: قاعدة محمد نجيب مسئولة عن الاتجاه الإستراتيجي الغربي ناحية ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 09:31 مساءً - كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل تفقد وزير الدفاع والانتاج الحربي قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن قاعدة محمد نجيب أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهذا الكلام قاله منذ سنوات ولم يصدقه البعض.

وأوضح أن قاعدة محمد نجيب مسئولة عن الاتجاه الإستراتيجي الغربي ناحية ليبيا، التي تعاني من عدم الاستقرار منذ 13 عاما ويحكمها المرتزقة ولا يوجد بها برلمان ولا حكومة ولا وزراء.

وأضاف أن قاعدة محمد نجيب بها وحدات دفاع جوي ووحدات مشاه ميكانيكي ومراكز تدريب وبها قوات بحرية، موضحا أنه كان عضوا بالمجلس العسكري عندما تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، وعبر عن اهتمامه بأفراد القوات المسلحة.

وعن جلسة وزير الدفاع مع الجنود والضباط في قاعدة محمد نجيب العسكرية، قال إنها فرصة كي يسأل الجندي عن أكله وإجازاته وكيفية نزولها، ويستمع لمشاكل الجنود الشخصية وهل لهم مطالب من عدمه .