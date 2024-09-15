عمرو الفقى: قناة القاهرة الإخبارية حققت نقلة نفتخر بها في الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العديد من الشركات العالمية تتواجد في مؤتمر Ibc الدولي.

وأضاف خلال كملته بالمؤتمر :"احنا منبهرين على انبهار الشركات المشاركة في المؤتمر، ووجود 46 شركة في كيان واحد حاجة محصلتش قبل كدة.. وحجم الشركات التي تم تقديمها في المؤتمر حقق سعادة للمواطنين، ونحن نفخر بدور القاهرة الإخبارية في الفترة الماضية في تغطية أحداث غزة والتغطيات الإخبارية للمنطقة، واستطاعت تحقيق نقلة من النقلات التى نفتخر بها في الشرق الأوسط، والفترة الماضية كان لمصر صوت إعلامى واضح في الإقليم، وللقاهرة الإخبارية دو واضح في هذا الإطار".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن شراكة إعلامية مع مؤتمر Ibc الدولي في وقت سابق من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك وأعربت عن سعادتها عن إعلانها بشأن شراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي Ibc، والذي يعقد في العاصمة الهولندية أمسترادم.

ومؤتمر Ibc هو أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال البث التليفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو ٥٧ عاما.

كما يعد Ibc فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام، ومطوري البث الرقمي والاتصال، في عرض أحدث البرامج والتقنيات، وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية.

وتعد الشركة المتحدة أضخم كيان في منطقة الشرق الأوسط وتضم 17 قناة تليفزيونية تابعة لها إلى 6 إذاعات و12 صحيفة وموقعا إلكترونيا.

كما تمكنت الشركة المتحدة من إعادة تعريف الإعلام في المنطقة كلها بأكثر من 40 شركة رائدة، تتضمن 9000 موظف وذلك بهدف ريادة مستقبل الإعلام فى العالم العربى، وقد استطاعت كل المنصات التابعة للمتحدة تحقيق أكثر من 6 مليارات مشاهدة.