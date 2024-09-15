الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالمولد النبوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 04:37 مساءً - تقدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بأطيب التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي تمثل ذكراه مولد نموذج العطاء الإنساني الذي نستلهم منه أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيا الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار".