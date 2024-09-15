وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالاً هاتفياً مع مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش المؤقتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 03:36 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الأحد ١٥ سبتمبر، اتصالاً هاتفياً مع/ توحيد حسين، مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش المؤقتة.

وفى تصريح للسفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن تمنيات الجانب المصري للحكومة الجديدة في بنجلاديش بالتوفيق في جهودها الرامية الي استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور بدر عبد العاطي أعرب كذلك عن تقدير مصر لمسار العلاقات المتميزة بين مصر وبنجلاديش، مما انعكس علي التقارب بين الشعبين والتوافق بشأن عدد كبير من القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالاشارة الي قيام السيد وزير الخارجية بالتأكيد علي حرص مصر أن تشهد الفترة القادمة استمرار لاواصر التعاون بين البلدين في مختلف الأصعدة، بما يعزز العلاقات بين الدولتين ويخدم مصالح الشعبين الصديقين.