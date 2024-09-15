شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - يتقدم أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي، في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 عامًا.

ويُعرب الأزهر عن تقديره لرحلة عطاء الفقيد في كل ميادين العمل، ويذكر له محبته للأزهر الشريف وعلمائه، وإخلاصه في خدمة وطنه ودعم قضايا أمته، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه شفيعًا له يوم القيامة.

كما يتوجه شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُسكِنَه فسيحَ جناته، وأن يُلهِمَ أهله وذويه الصبرَ والسُّلْوانَ، "إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".