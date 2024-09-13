تريزيجيه على رأس التشكيل الرسمي لنادي الريان القطري امام الشحانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - اعلن نادي الريان القطري تشكيل المباراة التي سيخوضها بعد قليل امام الشحانية في افتتاح الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، المقامة على ستاد أحمد بن علي المونديالي.

ويقود محمود تريزيجيه مهاجم منتخب مصر تشكيل الريان في المباراة الاولي له بالدوري القطري عقب انتقاله معارا من طرابزون التركي قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.



وجاء تشكيل الريان كالتالي :

تريزيجيه

يدخل الريان المباراة بحثا عن الفوز الثاني في البطولة هذا الموسم بعدما تلقي هزيمتين وحقق فوزا وحيدا .

يتسلح فريق الريان بصفقاته الجديدة وتحديدا الثنائي محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر والمعار الي الريان من طرابزون التركي، حيث سيسجل تريزيجيه الظهور الأول له في الدوري القطري اليوم.

يحتل الريان بقيادة مدربه السويدي بويا إسباجي المركز الثامن في جدول الترتيب حيث لم يحقق سوى انتصار وحيد في الجولة الأولى على أم صلال بنتيجة (3-1)، قبل أن يخسر برباعية نظيفة من الدحيل المتصدر في الجولة الثانية، ثم بهدفين لهدف أمام الغرافة في الجولة الثالثة.

والتقى الريان والشحانية في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس "كيو.إس.إل" التنشيطية، ونجح الريان في تحقيق الفوز بهدف نظيف.