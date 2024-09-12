القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1446 هـ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1446هـ ، حيث بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ / أيمن عقل ، وألقى الدكتور / طارق عبدالحميد مدير عام بوزارة الأوقاف محاضرة تناول فيها الدروس والعبر التى نستلهمها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم والإقتداء بها قولاً وعملاً للحفاظ على تماسك المجتمع وبناء مستقبله .

وفى نهاية الإحتفال ألقى اللواء أح / هانى محمـد كامل مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة سيظلون بعطائهم وتضحياتهم درعاً قوياً لحماية الوطن وصون مقدساته مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمـد صلى الله عليه وسلم فى الصبر والعمل الجاد لتظل راية الوطن عالية خفاقة .

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف .