وزيرة البيئة ووزير الخارجية الكويتي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - وزيرة البيئة: نسعى لتعزيز التعاون مع البلدان العربية في مجال حماية البيئة لدعم جهود المنطقة العربية على مواجهة التحديات البيئية ورفع الصوت العربي في المحافل الدولية

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسفير عبد الله اليحيا وزير خارجية الكويت مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة البيئة المصرية والهيئة العامة للبيئة بالكويت في مجال حماية البيئة، وذلك خلال الشق الوزاري للدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة المصرية برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، حيث شهد مراسم التوقيع ، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية عددا من المسئولين من البلدين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توطيد أواصر الأخوة بين البلدين من خلال تعاون مشترك في المجال العلمي والفني من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون بين البلدان العربية في مجال البيئة، لتشابه المشاكل والتحديات البيئية، والاهتمامات والشواغل في المحافل البيئية الدولية والإقليمية، وضرورة العمل المشترك على توحيد الصوت العربي في مؤتمرات الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحديات البيئية لتحقيق مصالح المنطقة العربية، بما يعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية للمنطقة من أجل الأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة البيئة أن مجالات التعاون مع الجانب الكويتى ستشمل التقييم البيئي للمشروعات البيئية، والتشريعات البيئية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية والحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، نظم المعلومات البيئية، الرصد البيئي، الإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، التوعية البيئية، السياحة البيئية، مكافحة التصحر وتنمية المساحات الخضراء، والمؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، وإدارة الأزمات البيئية والحد من أخطارها، والاقتصاد الأخضر.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن التعاون سيتم من خلال تبادل الخبراء والفنيين وتنفيذ عددا من الدورات التدريبية، وتشجيع الشراكة على مستوي الخبراء والمهندسين الاستشاريين والصناعيين وبين الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة في البلدين، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة.

ومن جانبه، اشاد السفير عبدالله اليحيا وزير خارجية الكويت بحرص الجانبين على دعم اواصر التعاون الاستراتيجية بين البلدين ، واشاد بحجم المشاركة في أعمال اللجنة من الوافدين مما يشير لحجم الاهتمام لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الاتفاقيات كنتاح التعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة واللجان النوعية المنبثقة عنها، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للبلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك، والزيارة الناجحة للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى القاهرة في أبريل الماضي، لتطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.