قبول دفعة جديدة من الجامعيين خريجى الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين ( ذكور - إناث ) خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على ( البكالوريوس - الليسانس - الماجستير ) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة .

أولاً : التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز :

بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات ( طب الأسنان - الطب البيطرى - الصيدلة ) ، وبالنسبة للطالبات الإناث ( رئيسات تمريض ) ، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2025 عن ( 26 ) سنة ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

ثانياً : التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس من الذكور فقط :

وتشمل الكليات الآتية :

1- الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى ( ويسمح التقديم لخريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) .

2- العلوم من تخصصات ( كيمياء - كيمياء مزدوجة - بيولوجى - ميكرو بيولوجى - جيولوجيا - فيزياء - جيو فيزياء ) .

3- ( الحقوق - التجارة - الزراعة - التربية الرياضية - اللغات " إنجليزى - عبرى - فرنسى - ألمانى - عربى " - علم نفس - علم إجتماع - إعلام وصحافة - تربية موسيقية - علاج طبيعى ) .

ثالثاً : التخصصات المطلوبة من الحاصلين على الدراسات العليا ( ماجستير ) من الذكور فقط :

تشمل كليات ( علم نفس - علم إجتماع من أقسام علم النفس " الأكلينكيى - الإجتماعى - السياسى " - إعلام وصحافة من أقسام " صحافة - إذاعة وتليفزيون " ) .

ويشترط فى التخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات :

أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2025 عن ( 24 ) سنة للحاصلين على البكالوريوس والليسانس ، و ( 26 ) سنة بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعى ، و ( 30 ) سنة للحاصلين على درجة الماجستير , وتكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشروط العامة للقبول :

أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك ، وألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية أو مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم ، وألا يقل الطول عن ( 170 ) سم للذكور و ( 155 ) سم للإناث .

وأن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية ، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار ، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة ( للذكور ) فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 ) متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز .

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ) ، ويجتاز الطالب / الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وطبقاً لأسبقية إختياره ، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية ، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى ( البكالوريوس - الليسانس ) من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا - الأكاديميات ) عدا خريجى ( كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ) ، وأن يكون مؤهل الدراسات العليا ( ماجستير أكاديمى ) فى نفس تخصص المؤهل الجامعى وطبقاً للتخصصات المطلوبة فى الدراسات العليا ، ويشترط أن يكون المؤهل الجامعى ( البكالوريوس / الليسانس ) من جامعة حكومية أو خاصة ، ويسمح للضباط الإحتياط و المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط ، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك ، ولا يسمح للطلبة المتقدمين من دفعة المحاربين عام 2024 وقام بتسجيل البيانات الإجتماعية وإستخراج رقم القيد بالتقديم فى دفعة المتخصصين عن نفس العام .

علماً بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ) .

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ) لحملة البكالوريوس والليسانس والماجستير إعتبارأ من يوم الإثنين الموافق 16 / 09 / 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 30 / 09 / 2024 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً ، وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 23 / 09 / 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 03 / 10 / 2024 .