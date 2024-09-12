الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الخميس، إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "إخواني وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا الله تعالى لكم بدوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير.. عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".