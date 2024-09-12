المندوب الدائم المصري يقدم أوراق اعتماده للدكتورة غادة والي مندوباً دائماً لمصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - التقى السفير محمد نصر يوم ١١ سبتمبر الجاري بالسيدة/ غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ومدير مقر الأمم المتحدة في فيينا UNOV، حيث سلم السفير/ محمد نصر سيادتها أوراق اعتماده مندوباً دائماً لجمهورية مصر العربية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا ولدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد نقل السفير/ محمد نصر تحيات السيد وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج إلى الدكتورة/ غادة والي، مؤكداً على تقدير مصر البالغ لما تبذله سيادتها من جهد منذ توليها مهام منصبها في شهر فبراير ٢٠٢٠ للارتقاء بدور مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في كافة المجالات التي تقع في مجال اختصاص المكتب، وعلى رأسها مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، والجهود الدولية للتعامل مع مشكلة المخدرات الدولية، فضلاً عن تعزيز جهود التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

من جانبها، رحبت السيدة/ غادة والي بتولي السفير/ محمد نصر مهام منصبه، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الصلة بمنع ومكافحة الجرائم المختلفة والموضوعات المتعلقة بالعدالة الجنائية ومكافحة الفساد والمخدرات.

كما تناول اللقاء أيضاً أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لا سيما الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، فضلاً عن مجال مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، ومجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المهربة، هذا بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. وتم التطرق كذلك إلى أهمية بحث آفاق التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به مصر من خبرات في المجالات سالفة الذكر . وقد أكد السفير/ محمد نصر في هذا الصدد التزام مصر بدعم الدور الهام الذي يلعبه المكتب في تنسيق الجهود الدولية في هذه المجالات التي توليها الحكومة المصرية أولوية متقدمة لمواجهة التحديات القائمة والمستجدة على مختلف هذه الأصعدة.

وفي نهاية اللقاء، طلبت السيدة/ غادة والي نقل خالص تقديرها للسيد وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، مثمنة الوتيرة النشطة والفعالة للتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة الخارجية المصرية والجهات المصرية الأخرى المعنية بأوجه التعاون بين الجانبين.