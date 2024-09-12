تشييع جثمان إيهاب جلال من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 08:34 صباحاً -

يُشيع، اليوم الخميس، جثمان الراحل إيهاب جلال عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، فى حضور نجوم الرياضة.

وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال العزاء غدا الجمعة، بمسجد النزهة فى مدينة نصر، فيما قرر مجلس إدارة الإسماعيلى إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل فى استاد الإسماعيلية.

توفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي مساء أمس الأربعاء بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام.

واستمر جلال فى المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة فى المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

وحاول فريق الأطباء تقليل الأدوية المخدرة تدريجيا لبدء عملية الإفاقة دون حدوث أى آثار جانبية.

يعد إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي من المدربين المخضرمين في الدوري المصري، بعدما تولى تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.