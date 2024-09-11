ضبط حداد بالمنيا حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام حداد "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 6 فرد محلى، ومجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.