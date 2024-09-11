من 16 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم زيارة إستثنائية خلال الفترة من الإثنين المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجارى، حتى الخميس 3 أكتوبر المقبل.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .