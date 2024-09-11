حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 12-9-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 12-9-2024

مهنياً: تحضّر لبعض الامور وتناقش بقوة وثقة فأنت تملك المعطيات الكافية لمعالجة المسائل بوضوح وموضوعيّة. تجنّب نقل الشائعات وشارك اهتمامات الآخرين من الزملاء.

عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد.

صحياً: معاقرة الخمرة للتخلص من مشكلاتك تزيد وضعك الصحي سوءاً، لذا فكر ملياً في صحتك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 12-9-2024

مهنياً: يناسبك التحرّك في الاطار المطلوب فلا تجادل ولا تعاند. كذلك يتحدّث هذا اليوم عن لقاءات وزيارات واسفار ودراسات.

عاطفياً: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور.

صحياً: ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12-9-2024

مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تنافس بنجاح وتكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك والوقوف الى جانبك ساعة الحاجة.

عاطفياً: ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك.

صحياً: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيا.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 12-9-2024

مهنياً: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المنافسين.

عاطفياً: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فقد تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره إلى أمور جديدة لم يألفها منك في السابق.

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 12-9-2024

مهنياً: قد تتلقّى عروضاً، أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك ولن تعاكسك الظروف.

عاطفياً: كوكب الزهرة من برج الجدي يدعم خطواتك ويحمل إليك بعض الترطيب للأجواء والتخلص من المشاكل مع الشريك الذي قد تلتبس عليه الأمور.

صحياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك العزيمة للبدء بخطواتك.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 12-9-2024

مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي من قبلك على الرغم من الضغوط العابرة وبسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول.

عاطفياً: وقت ملائم لإزالة التشنّجات والتساؤلات التي لم تجد لها الأجوبة في الماضي، وتفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العريض الصراحة المطلقة.

صحياً: إنتبه من كثرة الأعمال المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-9-2024

مهنياً: يساعدك الحظّ على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات وأعمال البورصة والمجالات العقارية.

عاطفياً: قد تتوتر اليوم علاقتك بالحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما لأسباب تافهة وسطحية لا تستحق هذا التشنج في التعاطي

صحياً: استغل فترة بعد الظهر للتوجه إلى البحر وممارسة السباحة المفيدة للجسم.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 12-9-2024

مهنياً: تبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقاً.

عاطفياً: لا تعارض الشريك على كل ما يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلساً في تعاطيك معه وتبادله الأفكار والنقاش.

صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيّق، الفضاء واسع.

حظك اليوم برج القوس الخميس 12-9-2024

مهنياً: تشتد وطأة الضغوط، ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً لئلا تقع في المحظور.

عاطفياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما براحة واطمئنان.

صحياً: إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلاً مع الزملاء في العمل.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-9-2024

مهنياً: تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنية، لا تكن لجوجاً في بعض الأمو.

عاطفياً: قد تعترضك مع الشريك بعض التطورات المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً وسرعان ما يزول.

صحياً: أنت بغنى عن المشكلات الصحية لتضاف إلى متاعبك العملية وغيرها، مارس الرياضة ترَ أنها الحل المفيد للتخلص منها.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-9-2024

مهنياً: تتاح أمامك فرص مهنية كثيرة، وتجد حلولاً شخصية عالقة، أو تتوصل إلى نتيجة أو تجد مبتغاك لدى شخص بعيد عنك.

عاطفياً: لن تواجه شكوكاً ويسهل عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد أجواء رائعة وانسجاماً كبيراً بينك وبين الشريك.

صحياً: جاهر بكل ما يعتريك من هموم وصرّح بها علناً ولا تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-9-2024

مهنياً:لا يناسبك القمر من الجوزاء لذلك ابتعد عن التشبث بأفكار قديمة ولا تُقدم على صراعات أو خلافات أو جدل، وتحفّظ في الإعلان عن أعمالك.

عاطفياً: تأخذ على أحد الأحباء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أموراً مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم.

صحياً: تناول كوباً من العصير الطبيعي يومياً فهو مفيد ويمنحك الانتعاش وخصوصاً الغني بالفيتامين سي.