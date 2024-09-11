حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 12-9-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 12-9-2024
مهنياً: تحضّر لبعض الامور وتناقش بقوة وثقة فأنت تملك المعطيات الكافية لمعالجة المسائل بوضوح وموضوعيّة. تجنّب نقل الشائعات وشارك اهتمامات الآخرين من الزملاء.
عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد.
صحياً: معاقرة الخمرة للتخلص من مشكلاتك تزيد وضعك الصحي سوءاً، لذا فكر ملياً في صحتك.
حظك اليوم برج الثور الخميس 12-9-2024
مهنياً: يناسبك التحرّك في الاطار المطلوب فلا تجادل ولا تعاند. كذلك يتحدّث هذا اليوم عن لقاءات وزيارات واسفار ودراسات.
عاطفياً: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور.
صحياً: ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12-9-2024
مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تنافس بنجاح وتكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك والوقوف الى جانبك ساعة الحاجة.
عاطفياً: ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك.
صحياً: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيا.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 12-9-2024
مهنياً: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المنافسين.
عاطفياً: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فقد تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره إلى أمور جديدة لم يألفها منك في السابق.
صحياً: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.
حظك اليوم برج الاسد الخميس 12-9-2024
مهنياً: قد تتلقّى عروضاً، أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك ولن تعاكسك الظروف.
عاطفياً: كوكب الزهرة من برج الجدي يدعم خطواتك ويحمل إليك بعض الترطيب للأجواء والتخلص من المشاكل مع الشريك الذي قد تلتبس عليه الأمور.
صحياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك العزيمة للبدء بخطواتك.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 12-9-2024
مهنياً: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي من قبلك على الرغم من الضغوط العابرة وبسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول.
عاطفياً: وقت ملائم لإزالة التشنّجات والتساؤلات التي لم تجد لها الأجوبة في الماضي، وتفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العريض الصراحة المطلقة.
صحياً: إنتبه من كثرة الأعمال المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-9-2024
مهنياً: يساعدك الحظّ على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات وأعمال البورصة والمجالات العقارية.
عاطفياً: قد تتوتر اليوم علاقتك بالحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما لأسباب تافهة وسطحية لا تستحق هذا التشنج في التعاطي
صحياً: استغل فترة بعد الظهر للتوجه إلى البحر وممارسة السباحة المفيدة للجسم.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 12-9-2024
مهنياً: تبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقاً.
عاطفياً: لا تعارض الشريك على كل ما يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلساً في تعاطيك معه وتبادله الأفكار والنقاش.
صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيّق، الفضاء واسع.
حظك اليوم برج القوس الخميس 12-9-2024
مهنياً: تشتد وطأة الضغوط، ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً لئلا تقع في المحظور.
عاطفياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما براحة واطمئنان.
صحياً: إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلاً مع الزملاء في العمل.
حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-9-2024
مهنياً: تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنية، لا تكن لجوجاً في بعض الأمو.
عاطفياً: قد تعترضك مع الشريك بعض التطورات المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً وسرعان ما يزول.
صحياً: أنت بغنى عن المشكلات الصحية لتضاف إلى متاعبك العملية وغيرها، مارس الرياضة ترَ أنها الحل المفيد للتخلص منها.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-9-2024
مهنياً: تتاح أمامك فرص مهنية كثيرة، وتجد حلولاً شخصية عالقة، أو تتوصل إلى نتيجة أو تجد مبتغاك لدى شخص بعيد عنك.
عاطفياً: لن تواجه شكوكاً ويسهل عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد أجواء رائعة وانسجاماً كبيراً بينك وبين الشريك.
صحياً: جاهر بكل ما يعتريك من هموم وصرّح بها علناً ولا تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-9-2024
مهنياً:لا يناسبك القمر من الجوزاء لذلك ابتعد عن التشبث بأفكار قديمة ولا تُقدم على صراعات أو خلافات أو جدل، وتحفّظ في الإعلان عن أعمالك.
عاطفياً: تأخذ على أحد الأحباء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أموراً مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم.
صحياً: تناول كوباً من العصير الطبيعي يومياً فهو مفيد ويمنحك الانتعاش وخصوصاً الغني بالفيتامين سي.