رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير/ عاطف سالم، المنسق العام للمنتدي الحضري العالمي، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، و خالد نوفل، مُساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والسيد/ علي السيسي، مُساعد وزير المالية للموازنة العامة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة المُستمرة لمختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والمقرر أن تستضيفه القاهرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، والتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية لترتيب الفعاليات المصاحبة للمنتدى ومستوي الحضور.

وأوضح السفير/ عاطف سالم، أن عدد من سجلوا حتى الآن للمشاركة في المنتدى تخطى 6 آلاف شخص، كما بلغ عدد من سجل من الشركات لحضور المعرض 105 شركات حتى الآن، مضيفًا أنه تم تجهيز دعوات الحضور تمهيدًا لإرسالها لكبار الشخصيات والمسئولين بمختلف دول العالم.

وخلال الاجتماع، تناول المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشرح المُفصل، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وتحت إشراف المنسق الوطني للمنتدى، حيث يجري متابعة الإجراءات التنفيذية واللوجستية المقررة من برنامج الهابيتات، والتي تقوم بها الشركة المُنظمة GCM، ومنها اعتماد تصميم الموقع العام الخاص بالمنتدي بالكامل، وتصميم الجناح المصري بالمعرض على مساحة 1500 م2، وكذا الاتفاق على الخطة التسويقية بمطار القاهرة، بالإضافة إلى تحديد الشكل النهائي للزي الموحد للمنظمين والمتطوعين.

كما قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شرحًا للبرنامج المُقترح للمنتدى الحضري العالمي، وعدد من الجلسات الخاصة المقرر عقدها على مدار أيام انعقاد المنتدى.

واستعرض المهندس/ شريف الشربيني، أيضًا، المخطط العام لمنطقة استضافة المنتدى، والموقع العام لمنطقة المعرض التي تتضمن أجنحة الدول والمؤسسات المشاركة، وخيمة التسجيل، والبوابات الرئيسية، والمداخل المختلفة لمنطقة القاعات، بالإضافة إلى نماذج من الأجنحة الصغيرة بالمعرض، والمحتويات التسويقية للمشاركين بالمنتدى، ومختلف التفاصيل اللوجستية للمنتدى.

ولفت وزير الإسكان، إلى مشاركة عدد 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة في المعرض المقام على مساحة أكثر من 6 آلاف م2، مستعرضًا ما تم التوصل إليه مع عدد من كبار المطورين العقاريين للمشاركة في رعاية المنتدى.