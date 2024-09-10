حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 11- 9 -2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا الأربعاء، 11- 9 -2024، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على اغلب الأنحا.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى:28