سفير مصر يشارك في اجتماع رئيس صربيا مع سفراء الدول العربية لدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 08:25 صباحاً - ​شارك السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، يوم ٦ سبتمبر الجاري في مأدبة العشاء التي دعا إليها الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش" سفراء الدول العربية المعتمدين في بلجراد، وذلك بالمقر الصيفي للحكومة الصربية خارج بلجراد بمدينة "لوزنيتسا".

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وتناول رئيس صربيا في اجتماعه مع سفراء الدول العربية أهمية تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، مبرزاً في هذا السياق العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده والدول العربية، وضرورة استعادة الزخم التقليدي في العلاقات الصربية العربية. كما استعرض الرئيس الصربي خلال اللقاء موقف بلاده تجاه بعض الموضوعات السياسية الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية. وأكد رئيس صربيا على أهمية بلورة تعاون اقتصادي وتجاري فعال لبلاده مع كافة الدول العربية في المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بتبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوقيع الاتفاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، وبما يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

​وأكد السفير/ باسل صلاح خلال الاجتماع على التزام مصر وصربيا بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المجالين التجاري والاستثماري، والأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الثنائية مع صربيا بما يخدم مصالح شعبيهما، مبرزاً أهمية اتفاقية التجارة الحرة في تنشيط حركة الصادرات والواردات بين البلدين، وبما يساهم في زيادة معلادت التبادل التجاري بينهما بشكل غير مسبوق، وهو ما يخدم توجهات وتطلعات الدولتين في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

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وأشار سفير مصر إلى أهمية استمرار الزخم الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية منذ الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، والتي ساهمت في وضع أساس راسخ لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة للمسئولين بين الجانبين في الفترة الأخيرة، وآخرها زيارة الرئيس الصربي إلى مصر في يوليو ٢٠٢٤.