أبطال مصر في بارالمبياد باريس.. فاطمة محروس تحرز الميدالية الفضية في رفع الأثقال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - نجحت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، في تحقيق ميدالية فضية خلال منافسات وزن 57 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس.

ونجحت فاطمة محروس في المحاولة الأولى 130 كجم، ونجحت في المحاولة الثانية برفع 134 كجم، ونجحت في المحاولة الثالثة 139 كجم.

تعد هذه هي المشاركة الأولمبياد الثانية لـ"فاطمة"، حيث حققت البطلة المصرية المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2021.

ويشارك رفع الاثقال بقائمة تضم 13 لاعبًا ولاعبة وهم كل من نادية فكرى، راندا محمود، رحاب أحمد، محمد صبحى، شريف عثمان، فاطمة محروس، محمود صبرى، هانى عبدالهادى، طه عادل، صفاء محمد، إيناس عبد العال، محمد المنياوى، بالإضافة إلى عمرو فاروق.