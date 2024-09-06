"اليوم" يسلط الضوء على ختام فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 سبتمبر 2024 05:27 مساءً -

سلط برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "DMC"، الضوء على ختام فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، والذي أبهر الحضور من المصريين والأجانب والشركات العالمية المشاركة في المعرض وحقق الكثير من المكتسبات المهمة لمصر.

وأشاد سامي إلياس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المشاركة بالمعرض، خلال التقرير، بظهور المعرض في نسخته الأولى بهذا المستوى، مؤكدا أن ذلك يقترب كثيرا من بلاد تعمل في هذه المعارض من أكثر من 25 سنة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المشاركة بالمعرض، أنه تم وضع مصر على الخريطة الدولية والعالمية لإقامة معارض جوية.

من جانبه أوضح أيمن على من زوار المعرض، أن النسخة الأولى للمعرض تظهر ريادة مصر في مجال الطيران والفضاء، مؤكدا أنه شيء عظيم من التنظيم والتنسيق، وهناك بروتوكولات بين مصر والدول المشاركة.

يذكر أنه برعاية من الرئيس السيسى، انطلقت فعاليات معرض الطيران والفضاء بمدينة العلمين الجديدة، وهو المعرض الأول من نوعه في مصر، حيث ينطلق بكثير من الآمال والأفكار والطموحات، معتمدا على فلسفة مصرية خالصة، تؤمن بتدعيم كافة أوجه العمل، وكذلك مد خطوط الشراكات مع كبرى شركات العالم، خاصة التي تتسم بالجدية منها، وكذلك صناعة مساحة خاصة لمدينة العلمين الجديدة في سياحة المؤتمرات وتنظيم المحافل الدولية.