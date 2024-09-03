نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر عن مجموعات الدعم التعليمي: لا بد من تقيد سعر أفضل لولي الأمر عن السناتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن استكمالًا بما تقوم به وزارة التربية والتعليم من حزمة القرارات المنظمة للمنظومة التعليمية تم الإعلان عن القرارات المنظمة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسية لمحاولة محاربة مافيا الدروس الخصوصية ورفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور كما ان مجموعات الدعم المدرسية سوف تساهم بشكل كبير في تقديم خدمة تعليمية مميزة من خلال جذب إليها المعلمين الاكفاء والمتميزين الحريصين علي الاهتمام بنواتج التعلم.

وتابعت الحزاوي: أن حرص الوزارة الإعلان مبكرًا عن تطبيق مجموعات الدعم المدرسية يعد من الأمور الجيدة التي ما دام طالبنا بها في السنوات السابقة للأسف كانت مجموعات الدعم المدرسية يتم الاعلان عنها متأخرًا جدا مما يؤدي إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق بها

واستكملت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: بما إن وزارة التربية والتعليم تركت تحديد مقابل الحصة الواحدة لمجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة بحيث يكون هناك اهتمام بإن تكون متناسبة مع الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية للطلاب نرجو ان يكون هناك اهتمام من قبل تلك الجهات بأن يكون سعر الحصة تنافسي بحيث يقبل على مجموعات الدعم الطلاب بدلًا من الذهاب للسناتر والدروس الخصوصية ففي ظل الوضع الاقتصادي الراهن سوف يذهب ولي الأمر للمكان الذي يقدم له سعر أفضل فـ ولي الأمر لديه أكثر من طالب.

وناشدت الحزاوي في نهاية حديثها: بضرورة متابعة الوزارة لسير عمل مجموعات الدعم المدرسية وتخصص رقم لتلقي الشكاوي الخاصة بها.

والجدير بالذكر جاء بقرار الوزارة تغيير مسمى مجموعات الدعم المدرسي ليصبح مجموعات التقوية والدعم التعليمي، على أن تكون في جميع المواد الدراسية لجميع الصفوف التعليمية النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، مؤكدًا أن مجموعات التقوية والدعم التعليمي تكون اختيارية، وتهدف المجموعات لتحسين المستوى الدراسي للطلاب في المواد التي يتم اختيارها، وتكون مجموعات التقوية والدعم التعليمي بمقابل مادي مناسب، يجرى تحديده على النحو الذي سيرد تفصيله.

جداول مجموعات التقوية والدعم التعليمي بالعام الجديد

وأوضح القرار أنه سيجرى إعداد جدول خاص بـمجموعات التقوية والدعم التعليمي وتكون إدارة كل مدرسة مسؤولة عن وضعه بداية من أول يوم دراسة في العام الجديد 2025\2024، وأن تكون مواعيد مجموعات التقوية والدعم التعليمي في غير المواعيد الدراسية الخاصة بالوقت الدراسي بالمدارسة، كما أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.

المدة الزمنية في مجموعات التقوية والدعم التعليمي

وعن المدة الزمنية التي يتم تخصيصها في مجموعات التقوية والدعم التعليمي، أشار القرار إلى أنه تحدد ساعتين أسبوعيًّا حسب الخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويشترك المعلمون بالمدرسة في مجموعات التقوية والدعم التعليمي ويكون اختياريًّا بالنسبة لهم، وفي حالة عدم كفاية جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

مجموعات التقوية والدعم التعليمي

كما نص القرار على أن: «إدارة المدرسة مسؤولة عن تحديد عدد إجمالي الطلاب في مجموعات التقوية والدعم التعليمي، وقيمة الاشتراك، مشددة على ألا يزيد عدد الطلاب في المجموعة الواحدة عن 25 طالبًا، ويمكن استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد، على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها في هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.

وتضمن القرار الوزاري الخاص بـمجموعات التقوية والدعم التعليمي، أنه يتم تخفيض بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الاشتراك في مجموعات التقوية والدعم التعليمي لبعض الفئات، وهم (أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء- الأيتام- المصابون بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية)، ذلك بعد تقديم المستندات الدالة، بالإضافة إلى أن يتم تحديد قيمة الاشتراك بمقابل الحصة الواحدة ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة.

اختتم القرار: «يمكن لإدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز 50 جنيهًا مصريًّا، على أن يطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب».