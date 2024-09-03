وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انهيار عقار سكني في مصر الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 01:30 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة أرض الجولف التابعة لمنطقة مصر الجديدة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري ، مشددة على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وفقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل.