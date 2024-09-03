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الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدًا الجمعة القادمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن افتتاح 21مسجدًا الجمعة القادمة 6 سبتمبر، وذلك في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 156مسجدًا، منها 128 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و28 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12237 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و162 مليون جنيه.

ففي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد عز الدين، قرية برمبال، مركز مطوبس، ومسجد 62 الجدية، مركز الحامول.
وفي مديرية أوقاف الغربية تم إحلال وتجديد مسجد سيدي نصر السطوحي، قرية جناج، مركز بسيون.
وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية صفط أبو جرج، بني مزار.
وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد مرزبان، سنهور، مركز سنورس، ومسجد المهاجرين والأنصار، العدوة، مركز الفيوم، ومسجد السلام، الجون، بندر الفيوم.
وفي مديرية أوقاف بني سويف تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، الرياض، ناصر، ومسجد عويس حسن، عزبة عويس حسن، بهبشين، ناصر، ومسجد الرحمن نور الدين، الشنطور، سمسطا.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم إحلال وتجديد مسجد طلحة بن عبيد الله، عزبة 6، مركز ميت سلسيل، ومسجد محمود الخطيب، قرية اللطايفة، مركز ميت سلسيل، ومسجد السعدية الكبير، قرية السعدية، مركز بلقاس.
وفي مديرية أوقاف القليوبية تم إحلال وتجديد مسجد عامر مراد، جزيرة بلي، مركز بنها، ومسجد عبد الصادق رمضان، عرب السباعات، جزيرة بلي، مركز بنها.
وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن عبد العزيز، قرية سيف النصر، الحاجر، مركز كفر الدوار، ومسجد شارلو القبلية، قرية سيدي غازي، مركز كفر الدوار.
وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم إنشاء مسجد باب الجنة، فايد، أمام كلية ضباط الاحتياط. 
وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد نجع غانم، كوم هتيم، أبو تشت، ومسجد الشهيد علي صبري، قرية القليعة، مركز أبو تشت.
وفي مديرية أوقاف سوهاج تم صيانة وتطوير مسجد السادة الخلوتية، قرية العوامر بحري، مركز جرجا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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