«دولاب ومرتبة».. حملة موسعة لتطهير «جنوب الجيزة» من الإشغالات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية للحد من المظاهر السلبية وتسهيل حركة سير المواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي جنوب بشن حملات موسعة لتحقيق الإنضباط بشوارع المنيب ومصرف الكونيسة وابوزارع لما تمثله تلك الإشغالات من مظهر غير حضاري و إعاقة للحركة المرورية وعرقلة سير المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة علي جهود الحملات والتي تمكنت من إزالة كافة البروز تعديات علي خط التنظيم للمحلات و المقاهي والأكشاك ومن علي أرصفة المشاة التي شملت إزالة 76 تاندة حديدية غير مرخصة وحالات بروز تعيق حركة الطريق العام وفتارين وكراسي و ترابيزات وثلاجات ومدرجات عرض بضائع ولافتات إعلانية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفيند وذلك بمتابعه من اشرف تامر رئيس حي جنوب.

كما شملت الحملات رفع عدداً من السيارات المتهالكة والمتروكه بالطريق العام بمنطقة المنيب بالإضافة إلى إزالة ورفع فروشات واستاندات معروضات تابعه لباعه ومحال متعدية علي الطريق العام .

وشدد محافظ الجيزة علي حي جنوب بمواصلة الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بوجود المخالفات والمتابعة الدورية مع سرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين .