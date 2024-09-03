مجلس الوزراء يشكّل لجنة لدراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارات بالعاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة نحو تنظيم مواعيد العمل بالجهاز الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة مقترح جديد بشأن تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على فترات متعددة، ما يُعرف بنظام "الشفتات".

أهداف اللجنة واختصاصاتها

تأتي دراسة تقسيم مواعيد العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة كجزء من مقترح أوسع يهدف إلى تنظيم مواعيد العمل بالجهاز الحكومي، بما في ذلك المحافظات والهيئات العامة.

يتضمن المقترح تحديد مواعيد العمل لتكون خمسة أيام في الأسبوع، بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا، تبدأ من الساعة 8 صباحًا وتنتهي في الساعة 4 عصرًا.

تشكيل اللجنة

تتألف اللجنة المشكلة لدراسة هذا المقترح من ممثلين عن عدة جهات حكومية رئيسية، بما في ذلك هيئة مستشاري مجلس الوزراء التي تتولى رئاسة اللجنة، وعضوية ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين لدعمها في المهام المسندة إليها.

تقرير اللجنة

من المتوقع أن تعد اللجنة تقريرًا شاملًا يتضمن نتائج دراستها وتوصياتها وآليات تنفيذ المقترح.

وسيتم تقديم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء في غضون شهرين من صدور القرار.

الهدف من التعديل

يهدف هذا التعديل إلى تحسين كفاءة العمل داخل الجهاز الحكومي، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في الإدارة الحكومية.

تقسيم مواعيد العمل إلى فترات قد يسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية والنقل، ويزيد من المرونة في أداء الموظفين لمهامهم اليومية.