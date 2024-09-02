نشاط غير مسبوقة للتحالف الوطني.. قاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال ما يقوم به من دور تنموي إلى جانب دوره الخيري في دعم الفئات الأولى للرعاية على إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال العمل التطوعي بتوحيد كافة الجهود التنموية من خلال قناة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا .

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).