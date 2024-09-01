القومي لسلامة الغذاء: البطاطا والمانجو والفاصوليا أكثر الحاصلات الزراعية المصدرة خلال أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ 32 لعام 2024، عن الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، الذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي: أنشطة إدارات الهيئة المختلفة: بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 42 زيارة، وأصدرت الإدارة 398 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 364 شركة مصدرة. وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للتقرير، لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 3940 رسالة، بنحو 196 ألف طن، لـ 1380 شركة مصدرة، تنوعت بين 575 صنف، من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة. وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة، بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها والبصل، بإجمالي 10 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة، 64 صنف بنحو 43 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 10 آلاف طن، يليها الرمان 8 آلاف طن، ثم الفراولة 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة، 52 صنف بنحو 25 ألف طن. ومثلت السودان واليمن والصومال والسعودية ،أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 173 دولة مستوردة. واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة من،ه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 505 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 488 رسالة. وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1837 رسالة بنحو 371 ألف طن لعدد 783 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 181 صنف من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها رومانيا، البرازيل وأمريكا. وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 292 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 244 رسالة. وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 20 منتج و3 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 685 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر. ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمضارب الأرز بمحافظات الغربية، كفر الشيخ والبحيرة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 66 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 41 شكوى وجاري فحص 25 شكوى. نفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 925 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الاسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، أسيوط، البحيرة، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، الأقصر، المنوفية، بني سويف، بور سعيد، القليوبية والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء. وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 80 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية. وتم تسجيل 542 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 426 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 311 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي. ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، القاهرة، دمياط، الشرقية، الفيوم، البحيرة، البحر الأحمر، بور سعيد، أسيوط، الغربية، سوهاج، المنوفية، السويس، بني سويف والجيزة.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 12 مخزن تغذية مدرسية (قائم بالفعل) في محافظات دمياط، الغربية، البحيرة، المنوفية، السويس وبني سويف، وتم استيفاء 2 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات 31 مخزنًا، كما تمت معاينة 3 مواقع مخازن تغذية مدرسية (تحت الإنشاء) وتم استيفائها. وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، البحيرة، الفيوم، قنا، الجيزة، الدقهلية والشرقية. وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 52 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر والسويس. ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، الجيزة، القليوبية، قنا، الشرقية والدقهلية. وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 441 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة. وأجرت الإدارة العامة للمجازر 13 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما تمت المشاركة في استلام مجزر شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية. وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء. ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 4 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، القليوبية، الجيزة وسوهاج. ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 44 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية. حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات: وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات. قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 28 حملة تفتيشية موسعة على 225 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفرالزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن دواجن يظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نصف طن لانشون به تغير في الخواص ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي.