محافظ الجيزة يعاين موقع إنشاء مصنع تحويل المخلفات إلي طاقة كهربائية بأبو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 11:25 صباحاً - ويؤكد : المشروع يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام

المحافظ يتفقد نسب التنفيذ بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش

النجار يتفقد الجراج المركزى لهيئة النظافة ويشدد علي رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانات الدورية لها

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم الأحد للوقوف على نسب التنفيذ بعدد من مشروعات البنية التحتية والتطوير الجارية بمنطقة أبو رواش .

شملت جولة المحافظ تفقد موقع إنشاء مصنع تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش الجاري تنفيذه بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية حيث إستمع المحافظ لشرح من مسؤلى الشركة المنفذة حول الأعمال المنفذة حتي الآن والتي شملت الإنتهاء من إزالة المنشأت القديمة وإنشاء عدد ٢ بئر مياه ومحطة أرصاد لقياس درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وجاري استكمال مراحل المشروع.

مشيراً ان المشروع يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة، وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام إلى جانب ما سيوفره أيضاً من فرص عمل، كما سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث ويعد صناعة وطنية لإدارة المخلفات والأستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية.

ومن أعلى نقطة بموقع مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش إستمع المحافظ لشرح لمراحل عمل المحطة ومخطط أعمال التوسعة .

كما تفقد المحافظ وحدات المحطة ومشتملاتها وناقش بيان بأعمال التحاليل الدورية للتأكد من جودة النتائج ومطابقتها للمواصفات مشددا على مسئولي المكتب الإستشارى وجهات التنفيذ بسرعة إعتماد إحداثيات المشروع وتنفيذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الإنتهاء من الأعمال .

كما تفقد المحافظ الجراج المركزى للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وما يضمه من وحدات التدريب والصيانة والرصد للوقوف علي انتظام سير العمل وتنفيذ إجراءات الصيانة .

حيث شدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل بمراجعة كافة السيارات والمعدات ورفع كفاءتها والصيانات الدورية لها لضمان عملها بأعلى طاقة والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالمحافظة لتوفير العدد الكافى من السائقين والكوادر اللازمة .

رافق المحافظ السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظ و محمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة و على القط رئيس المنطقة الصناعية والإستثمارية ب ٦ أكتوبر .